В Таганроге иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

13 февраля в Таганроге водитель иномарки сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Происшествие случилось в 19.30 в районе дома 87/1 на улице Солодухина. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze допустил наезд на 48-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП таганроженка получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и сбавлять скорость, подъезжая к пешеходным переходам. А пешеходам рекомендует перед выходом на проезжую часть убедиться, что водители их пропускают.

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Фото Госавтоинспекции Таганрога