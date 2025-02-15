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В Таганроге иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

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13 февраля в Таганроге водитель иномарки сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Новости Таганрога

Происшествие случилось в 19.30 в районе дома 87/1 на  улице Солодухина. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze допустил наезд на 48-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП таганроженка получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и сбавлять скорость, подъезжая к пешеходным переходам. А пешеходам рекомендует перед выходом на проезжую часть убедиться, что водители их пропускают.

Ранее мы рассказали, что в Ростове машина скорой помощи врезалась в маршрутку.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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Таганрогская правда
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