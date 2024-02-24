Два человека погибли в аварии на трассе «Ростов-Азов» 23 февраля

Смертельная авария произошла 23 февраля в 21.50 на 1 км + 500 м автодороги «Ростов-Азов», сообщает региональная Госавтоинспекция.

39-летний водитель большегруза «МАЗ» с полуприцепом, по предварительным данным, врезался в автомобиль Geely.

В результате ДТП погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи 25-летний водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля, — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области в аварии погибла 15-летняя девочка, еще три человека пострадали.

Фото УГИБДД по Ростовской области