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Два человека погибли в аварии на трассе «Ростов-Азов» 23 февраля

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Смертельная авария произошла 23 февраля в 21.50 на 1 км + 500 м автодороги «Ростов-Азов», сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

39-летний водитель большегруза «МАЗ» с полуприцепом, по предварительным данным, врезался в автомобиль Geely.

В результате ДТП погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи 25-летний водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля, — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области в аварии погибла 15-летняя девочка, еще три человека пострадали.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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