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Очередная смертельная авария с детьми произошла в Ростовской области

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22 февраля в аварии погибла 15-летняя девочка, еще трое молодых людей, в том числе 9-летний ребенок, получили травмы.

Новости Ростовской области

Смертельное ДТП произошло днем 22 февраля, в поселке Орловский, Орловского района.

На пересечении улицы Шолохова и переулка Путиловский столкнулись два автомобиля – Toyota и ВАЗ-21101. За рулем Toyota был 18-летний водитель, не имеющий прав на управление транспортным средством. По предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную он не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21101, которым управлял 19-летний водитель.

В результате ДТП до приезда скорой помощи погибла 15-летняя девочка — пассажирка ВАЗ-21101. Еще три пассажира этого автомобиля – 9, 19 и 18 лет получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщает УГИБДД по Ростовской области. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Ростове во время ночной аварии погибла девочка. За рулем авто был 17-летний водитель.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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#происшествия Ростовская область ГИБДД ДТП Ростовская область
Таганрогская правда
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