Два БПЛА сбито 1 января в районе Таганрога

1 января российская ПВО отразила атаку вражеских БПЛА на Ростовскую область.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что 1 января силы и средства ПВО уничтожили 5 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию региона. Три БПЛА сбиты в Тарасовском и Миллеровском районах.

«Еще два БПЛА уничтожено в районе Таганрога. Предварительно, без пострадавших и последствий на земле», — уточнил Юрий Слюсарь.

1 января в 21.38 в Таганроге была объявлена воздушная тревога. Об этом в своих соцсетях горожан предупредила глава города Светлана Камбулова. Однако, судя по комментариям в пабликах, звуки системы оповещения населения таганрожцы не слышали.

Светлана Камбулова подчеркнула, что силы ПВО в это время работали за пределами города.

Фото из архива Минобороны РФ