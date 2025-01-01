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Воздушную тревогу объявили в Таганроге 1 января

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1 января в 21.38 в Таганроге объявлена воздушная тревога.

Новости Таганрога

«Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — предупредила горожан глава города Таганрога Светлана Камбулова.

И добавила, что силы ПВО работают за пределами города, попросив соблюдать все меры безопасности.

1 января в 20.56 врио губренатора Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростовской области сработала система ПВО.

«Силы  и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы три БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах», — написал в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Военные продолжают отражать вражескую атаку.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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Таганрогская правда
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