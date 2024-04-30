ДТП с «перевертышем» в Ростовской области: в больницу доставили двух водителей

Сегодня, 30 апреля, в Ростове в результате ДТП перевернулся автомобиль. Оба участника происшествия с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Авария произошла в 08.25 утра около дома № 49 по улице Вавилова в Ростове-на-Дону. 58-летний водитель на грузовом Hyundai Porter, по предварительным данным, двигался по Вавилова со стороны Дачной. На регулируемом перекрестке на улице Таганрогской он начал поворот и столкнулся со встречным автомобилем Kia Optima, которым управлял 34-летний мужчина.

После столкновения Kia Optima опрокинулся на крышу на бордюрный камень. В результате ДТП водители указанных автомобилей с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранее мы сообщали, что 30 апреля два человека погибли в аварии в Шахтах Ростовской области.

Фото УГИБДД по Ростовской области