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Дратхары-путешественники вернулись в свой дом в Таганроге

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Мы рассказывали о двух породистых собаках – дратхарах, которых в начале февраля неравнодушные таганрожцы заприметили возле одного из домов на улице Л. Чайкиной, подкармливали, а потом нашли им новых хозяев.

Город

В соцсетях сообщалось, что животных якобы выгнал хозяин. За такой поступок его предлагали наказать штрафом и всячески осуждали. История с дратхарами получила продолжение.

Выяснилось, что собак хозяин не выгонял. Как нам рассказала его соседка, мужчина уехал в командировку за границу. Питомцы, которые жили во дворе частного дома, убежали сами и отправились в «путешествие» по району. И это «путешествие» было далеко не из самых приятных для жителей, на которых кидались дратхары, и местных кошек. Жена владельца собак пыталась их поймать, но безуспешно.

Дратхаров, действительно, подкармливали, а потом отдали «в добрые руки». Но и там неугомонные псы долго не задержались. Они сбежали от новых хозяев и вернулись в свой дом.

Сейчас с собаками все в порядке, они дома. Жена хозяина следит, чтобы такое «путешествие» не повторилось, — добавила соседка.

Фото из соцсетей

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#новости #Таганрог
Таганрогская правда
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