Дождь с грозой и сильный ветер идут на Ростовскую область

Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на 12 и 13 июня объявило ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным Ростгидромета, с 11 часов и до конца суток 12 июня, а также 13 июня местами по территории региона ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с градом и усилением ветра до 22-23 м\с.

Жителям рекомендуют при выходе на улицу быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Телефоны для обращений в случае ЧП: 01, 101, 112.

Напомним, метеоролог Александр Иошпа спрогнозировал, что снижение температуры воздуха и осадки возможны в Ростовской области к середине второй декады июня.

Фото Сергея Плишенко