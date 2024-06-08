Аномальная жара с температурой до +36° сохранится на Дону в начале следующей недели

Самым жарким днем, по прогнозам синоптиков, станет 12 июня. В День России воздух на юге Ростовской области прогреется до +36°…+38°.

Ростовский климатолог Александр Иошпа в интервью Rostov.aif.ru рассказал, что нынешние июньские температуры для региона в целом нетипичны, но не являются катастрофическими. На Дону аномально жаркий июнь достаточно обычное явление.

В этом году температура поднялась из-за субтропического антициклона, который уже постепенно уходит. На его место придёт циклоническая циркуляция — циклон, который будет проходить по северу страны и заденет Ростовскую область только частично, больших осадков не предвидится, — приводит источник слова эксперта.

В начале следующей недели, после прохода циклона, температура воздуха снова повысится. Самым жарким обещает быть 12 июня — столбик термометра может повыситься до +32°…+34°, в южных территориях Дона — до +36°…+38°.

Снижение температуры воздуха и осадки, по мнению климатолога, возможны к середине второй декады июня, когда к региону подойдёт более интенсивная воздушная масса. В целом июнь и июль будут находиться в пределах климатической нормы, а в августе возможно ее превышение на несколько градусов.

Учитывая жаркую погоду, медики рекомендуют минимизировать прогулки и занятия спортом в дневное время. Лучше перенести их на утренние часы или вечернее время. При выходе из дома не забывайте взять с собой питьевую воду и надеть головной убор. Особенно эти рекомендации касаются лиц пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания.

Отметим, что температура воды в водоемах Ростовской области, несмотря на сильную жару, остается в пределах нормы. Так, сейчас Таганрогский залив прогревается до +24°…+25°, Дон и Миус – до +22°…+23°.

Фото из архива «Таганрогской правды»