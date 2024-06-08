Главная » #Погода

Аномальная жара с температурой до +36° сохранится на Дону в начале следующей недели

На чтение 2 мин Просмотров 22 Опубликовано

Самым жарким днем, по прогнозам синоптиков, станет 12 июня. В День России воздух на юге Ростовской области прогреется до +36°…+38°.

#Погода

Ростовский климатолог Александр Иошпа в интервью Rostov.aif.ru рассказал, что нынешние июньские температуры для региона в целом нетипичны, но не являются катастрофическими. На Дону аномально жаркий июнь достаточно обычное явление.

В этом году температура поднялась из-за субтропического антициклона, который уже постепенно уходит. На его место придёт циклоническая циркуляция — циклон, который будет проходить по северу страны и заденет Ростовскую область только частично, больших осадков не предвидится, — приводит источник слова эксперта.

В начале следующей недели, после прохода циклона, температура воздуха снова повысится. Самым жарким обещает быть 12 июня — столбик термометра может повыситься до +32°…+34°, в южных территориях Дона — до +36°…+38°.

Снижение температуры воздуха и осадки, по мнению климатолога, возможны к середине второй декады июня, когда к региону подойдёт более интенсивная воздушная масса. В целом июнь и июль будут находиться в пределах климатической нормы, а в августе возможно ее превышение на несколько градусов.

Учитывая жаркую погоду, медики рекомендуют минимизировать прогулки и занятия спортом в дневное время. Лучше перенести их на утренние часы или вечернее время. При выходе из дома не забывайте взять с собой питьевую воду и надеть головной убор. Особенно эти рекомендации касаются лиц пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания.

Отметим, что температура воды в водоемах Ростовской области, несмотря на сильную жару, остается в пределах нормы. Так, сейчас Таганрогский залив прогревается до +24°…+25°, Дон и Миус – до +22°…+23°.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

жара здоровье лето погода на Дону Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru