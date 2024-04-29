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Дорожные службы продолжают ремонт Северного подъезда к Ростову

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Из-за капитального ремонта участка трассы А-135 на автодороге регулярно образуются пробки.

Новости Ростовской области

Напомним, сейчас дорожники восстанавливают дорожное покрытие на всем протяжении участка трассы А-135 — подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» (Северный подъезд) — с 0-го по 2-й км.

Чтобы минимизировать неудобства для водителей на участке, где трафик достигает 63 тыс. автомобилей в сутки, работы ведутся на небольших «захватках» в две смены — днем и ночью, — сообщает донской Минтранс.

В данный момент подготовительные работы по снятию изношенного покрытия и устройству выравнивающего слоя. Полностью их должны завершить до 15 мая.

Ранее мы рассказывали, что с 23 апреля на платных участках федеральной трассы М-4 «Дон» повысился тариф.

Фото Минтранс РО

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Таганрогская правда
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