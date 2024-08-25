Донской школьник придумал эко-дом для насекомых

Четвероклассник одной из школ донской столицы Ярослав Аскеров разработал проект «Эко-дом для полезных насекомых». За это он был награжден Ростовским областным отделением Русского географического общества денежным сертификатом на реализацию первых экопроектов.

Во время летних каникул Ярослав изучал региональную Красную книгу и был удивлен, что на грани исчезновения находятся 130 видов насекомых. Узнав о том, какую пользу окружающей среде приносят некоторые низ них, школьник придумал проект эко-дома — конструкции, предназначенной для привлечения букашек.

«Многие насекомые предпочитают тёмные, маленькие пространства, где могут укрыться. Поэтому Ярослав предлагает оснастить эко-дома, например, картоном. Свернув его и разместив внутри, можно создать приют для жуков или заполнить пространство сеном, что привлечёт божьих коровок. Устанавливать эко-дома юный энтомолог рекомендует в парках, садах и заповедниках», — рассказали в Минприроды Ростовской области.

Сейчас идеей своего проекта школьник поделился с юннатами Ростовского зоопарка и предложил им вместе приступить к созданию первых эко-домов.

Ранее мы рассказали, что 2 сентября на Дону школьные линейки пройдут в закрытых помещениях.

Фото минприродыро.рф