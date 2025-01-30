Донской Роспотребнадзор проверил качество воздуха на полигоне, где захоронен песок с мазутом

Отклонений не зафиксировано.

Роспотребнадзором Ростовской области усилен мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния полигона ТКО ООО «Южный Город», расположенного в Семикаракорском районе. На данный полигон было завезено 1,8 тыс. тонн песка с мазутом из Краснодарского края, прежде чем губернатор Юрий Слюсарь запретил это.

В рамках мониторинга шахтинским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» был проведен отбор проб атмосферного воздуха в зоне влияния полигона с учетом направления ветра. По результатам лабораторных исследований содержание химических веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что песок из Анапы, содержащий мазут, накрыли гидроизоляцией.

Фото: donland.ru