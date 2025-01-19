Донской Минтранс создал QR-код для жалоб пассажиров на работу транспорта

Жители Ростовской области могут пожаловаться на неудовлетворительную работу общественного транспорта через специальный QR-код.

QR-код будет размещен во всех видах транспорта на территории региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алёна Беликова.

«На днях, добираясь на автобусе до служебного кабинета, я подумала, что было бы неплохо, если граждане могли бы оставлять свои отзывы, предложения и жалобы через QR-код, размещенный в общественном транспорте. Сказано — сделано! Соответствующее поручение доведу в скором времени до коллег, а пока — вот ссылка, которая уже работает», — написала Алёна Беликова.

Отмечается, что QR-код вводится для того, чтобы пассажиры могли оставить свое мнение о конкретном транспорте, показать был ли у водителя терминал для безналичной оплаты, в каком состоянии находится подвижной состав, насколько вежлив водитель, соблюдается ли расписание.

«Это своего рода «красная кнопка» экстренной связи с министерством, которая не допустит «сбоев» в передаче информации от граждан до министра», — пояснила глава Минтранса.

Позже ведомство запустит чат-бот, который будет принимать все обращения и формировать рейтинг транспортных средств, водителей и компаний, занимающихся перевозками.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге проверили работу общественного транспорта.

Фото: ВК «Таганрогский Городской Транспорт»