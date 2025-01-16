В Таганроге проверили работу общественного транспорта

За несоблюдение условий контракта перевозчиков штрафуют.

В Таганроге сотрудники управления транспорта и дорожного строительства провели очередные проверки работы городского общественного транспорта по маршрутам № 11, № 31, сообщает пресс-служба администрации Таганрога. Всего с 16 ноября 2024 года по 16 января текущего года проведено 32 проверки.

Инспекторы выявили нарушения в расписании движения. По результатам проверки составлены акты для проведения претензионной работы с перевозчиками. К транспортным организациям, не исполняющим условия контрактов, применяются штрафные санкции. Претензионная работа ведется на системной основе.

Также сегодня, 16 января, проверки автобусов на соответствие классу транспортных средств, указанному в муниципальных контрактах, а также на предмет соблюдения расписания движения, коснулись муниципального маршрута № 56. В итоге составлено два акта для проведения претензионной работы с перевозчиком.

В декабре прошлого года в Таганроге проводилось обследование пассажиропотока с целью улучшения транспортного обслуживания жителей города. В настоящее время идет обработка полученных данных.

Функционирование транспортной сферы в Таганроге находится на личном контроле главы города Светланы Камбуловой, говорится в сообщении.

Фото: скрин видел из Telegram-канала администрации г. Таганрога