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В Ростовской области собирают команду волонтеров для ликвидации ЧС в Краснодарском крае

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Набор добровольцев открыл донской волонтерский центр. Жителям Дона в возрасте от 18 лет предлагают присоединиться к бригадам по уборке и благоустройству территорий, пострадавших от ЧС на Кубани.

Новости Ростовской области

Волонтеры будут оказывать помощь по уборке разлива нефтепродуктов. На каждый выезд запланировано участие порядка 50 добровольцев.

«Для волонтеров открыты пункты обогрева, точки питания и выдачи средств индивидуальной защиты и инвентаря. Добровольцы собирают нефтепродукты в мешки для последующей утилизации, которую проведет специализированное предприятие», — сообщает портал Правительства Ростовской области.

Волонтеры нужны и для спасения пострадавших птиц. Работать предстоит на базе волонтерского штаба в Витязево. Там птиц отмывают от мазута, а также оказывают всю необходимую помощь.

Сейчас регистрация открыта на три функции: координатор точки питания, экоспасатель, волонтер по уходу за животными.

«Первая организованная бригада добровольцев в составе 38 человек 24 января прибыла в Анапу. Отправление делегаций планируется каждую неделю», — уточняется в сообщении.

Следующие даты выезда: 30 января — 2 февраля, 6-9 февраля, 13-16 февраля.

Волонтерам предоставляется проезд в обе стороны, проживание, трехразовое питание.

Заявку на участие можно по ссылке.

Фото ВК «Донволонтер»

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Таганрогская правда
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