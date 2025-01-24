В Ростовской области собирают команду волонтеров для ликвидации ЧС в Краснодарском крае

Набор добровольцев открыл донской волонтерский центр. Жителям Дона в возрасте от 18 лет предлагают присоединиться к бригадам по уборке и благоустройству территорий, пострадавших от ЧС на Кубани.

Волонтеры будут оказывать помощь по уборке разлива нефтепродуктов. На каждый выезд запланировано участие порядка 50 добровольцев.

«Для волонтеров открыты пункты обогрева, точки питания и выдачи средств индивидуальной защиты и инвентаря. Добровольцы собирают нефтепродукты в мешки для последующей утилизации, которую проведет специализированное предприятие», — сообщает портал Правительства Ростовской области.

Волонтеры нужны и для спасения пострадавших птиц. Работать предстоит на базе волонтерского штаба в Витязево. Там птиц отмывают от мазута, а также оказывают всю необходимую помощь.

Сейчас регистрация открыта на три функции: координатор точки питания, экоспасатель, волонтер по уходу за животными.

«Первая организованная бригада добровольцев в составе 38 человек 24 января прибыла в Анапу. Отправление делегаций планируется каждую неделю», — уточняется в сообщении.

Следующие даты выезда: 30 января — 2 февраля, 6-9 февраля, 13-16 февраля.

Волонтерам предоставляется проезд в обе стороны, проживание, трехразовое питание.

Заявку на участие можно по ссылке.

Фото ВК «Донволонтер»