Донской эксперт Александр Иошпа рассказал, когда уйдут пыльные бури

В последние дни в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях усилились пыльные бури. Доцент кафедры океанологии (базовая кафедра Южного научного центра РАН) ЮФУ, климатолог Александр Иошпа рассказал о причинах возникновения явления.

На самом деле песчаные бури не считаются чем-то удивительным для южных регионов, но при этом, как отмечает эксперт, их цикличность увеличилась в последние годы.

«То, что происходит сейчас, — достаточно типичная ситуация. Более того, в 70-е годы прошлого века отмечались так называемые «черные бури», когда в воздух поднимался не песок, а верхний слой почвы, чернозем. Снега не было, зато высота земляных сугробов достигала нескольких метров», — рассказывает Александр Иошпа.

Ученый добавляет, что песчаная взвесь будет держаться в атмосфере до начала дождей.

«Песок из Калмыкии будет тащить в наш регион, он будет висеть, пока атмосфера не промоется осадками», — приводит мнение эксперта пресс-центр ЮФУ.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, дожди в Ростовской области возможны после 4-5 октября.

Фото Марины Даренской