Пыльная буря вновь охватывает Таганрог

Ростов и окрестности пыльными облаками заволокло несколько часов назад.

Жители Таганрога в соцсетях отмечают, что в городе начало темнеть от пыли примерно час назад. Как и 29 сентября пыльную бурю принесло в город после 16 часов. Однако, сегодня она меньшей интенсивности.

По прогнозам синоптиков, пыльные бури задержатся в донском регионе до 2 октября. Преимущественно они будут приходить после 15 часов и длиться до полуночи. Сильней всего песчаные бури охватят юг и восток Ростовской области.

В разгар пыльных бурь медики советуют при выходе на улицу надевать защитные маски, а в помещениях закрывать окна. Особенно от такого неблагоприятного природного явления страдают аллергики и астматики. Им рекомендуют на период действия бурь вообще воздержаться от прогулок.

Пыльные бури пришли в Ростовскую область из степей Калмыкии, где они бушуют уже несколько дней. Быстрому распространению пыльных облаков способствует сильный восточный ветер с порывами до 13-15 метров в секунду. Как правило, пыльные бури уходят после осадков, однако в Таганроге небольшие дожди прогнозируются только к 5 октября.

Фото Егора Паршина