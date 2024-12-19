Донских водителей предупреждают о гололедице на дорогах

19 декабря и в ближайшие несколько дней на дорогах Ростовской области будет небезопасно из-за гололеда. Поэтому региональный департамент по предупреждению и ликвидации ЧС рекомендует водителям быть внимательными и осторожными.

«По информации синоптиков 19-22 декабря в Ростовской области ожидается небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица», — предупредили в ведомстве.

В связи с образованием снежного наката и обледенения водителям следует соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, особенно подъезжая к мостам, перекресткам, светофорным объектам и пешеходным переходам.

Только за минувшую неделю пожарно-спасательные расчеты были задействованы в ликвидации последствий ДТП 21 раз, оказана помощь 25 пострадавшим.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге женщина погибла под колесами иномарки.

Фото ДПЧС РО