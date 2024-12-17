Ночью в Таганроге женщина погибла под колесами иномарки

Ночью 17 декабря в Таганроге под колесами автомобиля погибла 62-летняя женщина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Трагедия произошла в 00.10 в районе дома № 137 в переулке Смирновском. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Lifan сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель трамвая № 2 сбил пешехода.

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