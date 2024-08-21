Ростовские врачи во время диспансеризации выявили у 44-летней жительницы донской столицы рассеянный склероз, сообщает региональный Минздрав.

Для прохождения осмотра женщина обратилась в ЦГБ им. Н.А. Семашко. Пациентка рассказала, что в последние четыре месяца у нее ухудшилось зрение, появилась утомляемость, головные боли и даже эпизоды потери сознания.

Во время беседы с врачами ростовчанка рассказала, что курит в течение нескольких лет по 10 сигарет в день. Затем женщину начали обследовать.

«Результаты первого этапа оказались тревожными, поэтому врач направил пациентку на второй этап. Подозрения врача подтвердились – у женщины выявили рассеянный склероз», — пишет источник.

И уточняет, что к этому заболеванию имеется наследственная предрасположенность. И триггерными факторами могут стать вирусные инфекции, недостаток витамина Д, курение и некоторые другие. При отсутствии лечения более 50% пациентов в среднем через 15 лет имеют трудности в самостоятельном передвижении.

Ранее мы рассказали, что донские врачи помогли малышу с очень редким генетическим заболеванием.

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