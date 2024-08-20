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Донские врачи помогли малышу с очень редким генетическим заболеванием

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В Ростове редкое генетическое заболевание у новорожденного выявили врачи отделения патологии новорожденных и недоношенных детей № 2 городской клинической больницы № 20, сообщает Минздрав Ростовской области.

Новости Ростовской области

Оказалось, что у малыша буллезный эпидермолиз, поэтому даже незначительное механическое воздействие на кожу и слизистые оболочки приводит к образованию пузырей, на месте которых потом появляются раны. Как отметили в ведомстве, в России с таким заболеванием проживают всего около 2000-2500 человек.

Когда ребенок в возрасте нескольких дней поступил в больницу, на больше части его тела отсутствовал эпидермис, даже от легкого прикосновения появлялись новые раны.

«Малышу были проведены консультации с лучшими специалистами научных центров Ростова-на-Дону и Москвы. Благодаря принятым мерам состояние ребенка стабилизировано», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что донские онкологи удалили жительнице Луганска огромную опухоль кожи.

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Таганрогская правда
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