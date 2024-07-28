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Донские врачи спасли жизнь новорожденной девочке

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Врачи Ростовского областного перинатального центра спасли новорожденную девочку, которая появилась на свет раньше срока и весила всего 900 граммов. Об этом сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Новости Ростовской области

Малышка родилась на 26-1 неделе. Ребенка в сопровождении детского реаниматолога транспортировали в донскую столицу из Волгодонска в тяжелом состоянии, используя аппарат искусственной вентиляции легких. Реанимобиль преодолел расстояние в 243 километра.

«Транспортировка недоношенных всегда крайне сложный процесс, а транспортировка малышей с экстремально низкой массой тела и раннего срока – вдвойне», – рассказали в медицинском учреждении.

Команда врачей перинатального центра много недель боролась за жизнь девочки. Врачам удалось выходить ребенка. Сейчас малышка уже дома.

Ранее мы рассказали, что на Дону три сложные операции провели детские нейрохирурги.

Иллюстрация скрин видео perinatal-rostov.ru

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Таганрогская правда
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