Донские врачи спасли жизнь новорожденной девочке

Врачи Ростовского областного перинатального центра спасли новорожденную девочку, которая появилась на свет раньше срока и весила всего 900 граммов. Об этом сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Малышка родилась на 26-1 неделе. Ребенка в сопровождении детского реаниматолога транспортировали в донскую столицу из Волгодонска в тяжелом состоянии, используя аппарат искусственной вентиляции легких. Реанимобиль преодолел расстояние в 243 километра.

«Транспортировка недоношенных всегда крайне сложный процесс, а транспортировка малышей с экстремально низкой массой тела и раннего срока – вдвойне», – рассказали в медицинском учреждении.

Команда врачей перинатального центра много недель боролась за жизнь девочки. Врачам удалось выходить ребенка. Сейчас малышка уже дома.

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