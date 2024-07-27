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На Дону три сложные операции провели детские нейрохирурги

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Нейрохирурги Областной детской клинической больницы провели маленьким пациентам три операции с использованием индивидуальных 3D-моделируемых имплантов для пластики дефектов костей черепа. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Новости Ростовской области

Такие импланты используются в нейрохирургических отделениях лучших клиник России и помогают решить проблемы пациентов при сложных травмах и гигантских дефектах костей черепа. В частности, в случаях полученных тяжелых травмах во время ДТП или при падении с высоты.

«Эти технологии позволяют обеспечить герметизацию черепа и в будущем избежать критической опасности при даже незначительных травмах головы, способствуют улучшению состояния ребенка», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением ОДКБ Александр Тушев.

Фото odbro.ru

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детская медицина новости Ростовская область
Таганрогская правда
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