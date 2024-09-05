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Донские врачи помогли 28-летнему мужчине со сложной травмой руки

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Врачи Ростовской областной клинической больницы с помощью редкой операции спасли 28-летнего мужчину от возможной инвалидности. Помогло им в этом современное видеооборудование.

Новости Ростовской области

Как сообщает официальные портал донского правительства, в лечебном учреждении проводят малотравматичные артроскопические вмешательства. Они применяются для лечения болевого синдрома после эндопротезирования коленного сустава, при сложных патологиях локтевого сустава и во многих других случаях.

Житель Азовского района  во время ремонта квартиры получил сложную травму руки. И обычная операция на локтевом суставе из-за особенностей анатомии была бы очень травмирующей и вела к риску последующей инвалидности. Но существует опыт хирургического лечения другим способом – через проколы. Пациент был направлен в травматолого-ортопедическое отделение РОКБ.

«Мы на собственном опыте ощутили разницу в возможностях после очередного переоснащения нашего отделения, когда стали проводить артроскопии на инновационном оборудовании последнего поколения, – рассказал Алексей Глухов. – Благодаря качественной визуализации и высокоточному операция прошла успешно. Отломок локтевой кости длиной около 4 миллиметров был извлечен наименее травмирующим окружающие ткани, сосуды и нервы способом.

После операции пациент буквально на следующий день смог давать на прооперированную руку нагрузку и сейчас уже выписан из стационара.

Ранее мы рассказали, что тошнота и рвота у юной ростовчанки оказалась симптомами редкой формы эпилепсии.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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