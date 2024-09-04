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Тошнота и рвота у юной ростовчанки оказалась симптомами редкой формы эпилепсии

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Точный диагноз смогла поставить врач-педиатр ОКДЦ.

#Здоровье

В минздраве Ростовской области рассказали о необычном случае с юной пациенткой, которой после постановки правильного диагноза смогли облегчить состояние.

На прием к врачу-педиатру ОКДЦ Оксане Салмашовой обратилась мама с девочкой 14 лет с жалобами на боли в животе, тошноту, рвоту, которые беспокоили ребенка уже 3 года. Девочке был ранее был поставлен диагноз хронический гастрит, но назначенные от него лекарства перестали помогать.

Врач ОКДЦ обратила внимание, что перед приступом боли ребенок ощущал неприятный запах с последующей рвотой, не приносящей облегчение, и направила подростка на электроэнцефалографию. Данное обследование зарегистрировало эпилептиформную активность. У юной пациентки было установлено редкое заболевание – абдоминальная эпилепсия, при котором необходимы противосудорожные препараты. После постановки диагноза и назначения правильного лечения боли в животе, тошнота и рвота ушли полностью.

Абдоминальная эпилепсия – редкое заболевание, которое проявляется в виде расстройств ЖКТ. Это наблюдается всего в двух случаях на 1000 больных эпилепсией, говорится в сообщении минздрава.

Фото: Изображение от katemangostar на Freepik

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Таганрогская правда
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