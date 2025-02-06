Донские власти планируют расширить меры поддержки сельским медикам

Юрий Слюсарь поддержал инициативу депутатов Заксобрания о предоставлении медикам, работающим в селе, земельных участков.

В Ростовской области прорабатывается еще одна мера социальной поддержки медиков, работающих в сельской местности. Речь идет о предоставлении им земельных участков. С такой инициативой к главе региона обратился депутатский корпус Заксобрания. В свою очередь Слюсарь поддержал инициативу и поручил министерству здравоохранения области детально проработать этот вопрос.

«Действующих в регионе программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» недостаточно, чтобы полностью закрыть жилищный вопрос. С их помощью медики могут внести первоначальный взнос по ипотеке, но готового жилья, подходящего под требования банков, на селе как правило мало. Поэтому найти возможность выделить специалистам земельные участки под строительство дома — разумное решение», — считает глава региона.

В феврале проект закона должен поступить на рассмотрение в региональное правительство, после в Законодательное собрание.

«Мер поддержки много не бывает, тем более для развития сельских территорий», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Фото: donland.ru