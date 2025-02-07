Донские вина вновь выиграли награды на престижной выставке

Девять образцов винодельческой продукции производителей Ростовской области взяли «золотые» и «серебряные» медали на международной выставке «Продэкспо-2025».

Ежегодная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства проходила в Москве с 3 по 7 февраля.

В рамках форума состоялся дегустационный конкурс «Винный гид Продэкспо», который проводится уже восьмой раз и традиционно открывает сезон рейтингов алкогольной отрасли.

На конкурсе было представлено 430 образцов, среди которых 320 вин, 90 крепких спиртных напитков, а также 20 других напитков. В состязании приняли участие 98 компаний из России, Китая, Сербии, Узбекистана, Молдавии, Италии, Армении и Грузии. В жюри конкурса вошли эксперты отрасли, среди которых представители ритейла, дистрибуции, Ho.Re.Ca., сомелье, технологи, журналисты и блогеры.

Девять образцов донской винодельческой продукции удостоились почетных призовых мест.

Так, «золото» взяли вина «Цимлянское. Брют розовое 2023», «Цимлянское. Премиум алиготе 2022», «Цимлянское. Выдержанное экстра-брют розовое 2020», «Цимлянское. Брют белое 2023».

«Серебро» — «Цимлянское Староказачье 2020», «Цимлянское. Выдержанное экстра-брют белое 2021», «Цимлянское Ц. Сухое красное 2022», «Цимлянское. Мерло 2022» и «Крепость Саркел. Красностоп золотовский 2016».

«Радует, что донское вино представлено на различных российских международных площадках, получает высокие экспертные оценки и завоевывает популярность. Развивать виноградарство и виноделие сейчас одна из приоритетных задач АПК региона. В связи с этим планируется расширение площади плодоносящих виноградников. », — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

Ранее мы рассказывали, что тройное золото получило донское вино на Международном конкурсе в Германии.

По материалам donland.ru, фото TГ-канал «Цимлянские вина»