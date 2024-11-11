Тройное золото получило донское вино на Международном конкурсе в Германии

Донские виноделы получили награды по итогам двух крупных форумов — III Российского винодельческого форума и Международного конкурса Europe Wine & Spirit Awards 2024, который проходил в Германии.

Международный конкурс принимал Гамбург. Здесь 92 европейских эксперта рассматривали образцы из 48 стран, включая Францию, Италию, Германию и Португалию. Оценивались качество вин, органолептические характеристики, дизайн, соотношения цены.

Высшая награда конкурса – тройное золото – присуждена красному вину «Цимлянский черный» (2017 г.), выдержанному в дубе от донской «Винодельни Ведерниковъ», сообщает региональное правительство.

Отмечается, что тройное золото присуждается винам, которые «единогласно высоко оценены экспертами по параметрам качества, потенциала продаж на европейских и других рынках».

На III Российском винодельческом форуме, состоявшемся в Москве, продукция виноделов Дона также удостоена наград. В форуме от Ростовской области принимали участие АО «Цимлянские вина», ООО «ДВХ Эльбузд», «Винодельня Ведерниковъ», ООО «ЗеНа», КФХ «Винодельня Молчанова».

На закрытии форума были объявлены результаты Кубка АВВР-2024. Так, в категории «Игристые вина» бронзовую награду завоевало вино «Цимлянское Староказачье» (2020 г.) АО «Цимлянские вина». В категории «Российское шампанское» бронзовая награда присуждена вину «Сибирьковый Экстра Брют» (2017 г.) от «Винодельни Ведерниковъ».

Важно, что к участию в Кубке АВВР допускаются российские вина, оформленные и маркированные в соответствии с действующим законодательством, представленные в розничной продаже в отечественных торговых сетях.

Фото: donland.ru