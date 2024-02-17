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Донские ученые запатентовали мороженное, сжигающее жир

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Новый сорт мороженного из фиников, запатентованный учеными ДонГАУ, — не просто десерт, а полезный продукт, который оказывает комплексный лечебно-профилактический эффект, сообщает пресс-служба Донского государственного аграрного университета.

Новости Ростовской области

ДонГАУ получил патент Российской Федерации на рецептуру и технологию производства мороженных десертов, обогащенных витаминами и аминокислотами и предназначенных для сторонников здорового питания. Мороженое благотворно воздействует на иммунитет, стабилизирует артериальное давление, способствует укреплению костной ткани, стимулирует сжигание жира.

И внешне, и по вкусу новинка почти не отличается от классического пломбира. У мороженого лишь появились легкий привкус и кремовый оттенок за счет главного компонента — фиников. Помимо лечебно-профилактических свойств, весомым аргументом в его пользу является качество вкуса. В составе мороженного ученые заменили сахар на финики.

Мы оставили в составе молоко, но убрали сахар. Его заменили финики, которые дают достаточную сладость. При этом они содержат несколько типов антиоксидантов и  подходят для профилактики онкологических и сердечных заболеваний. Также в финиках есть хром, который нужен для нормального метаболизма, — рассказывает разработчик, доцент кафедры пищевых технологий ДонГАУ Анна Клопова.

Несмотря на высокую калорийность употребление десерта стимулирует сжигание жира — на переваривание замороженных продуктов организм человека расходует больше энергии, чем на теплую пищу.

Созданием продуктов с использованием ингредиентов, оказывающих лечебно-профилактический эффект, исследователи аграрного университета занимаются на постоянной основе.

За последние два года мы запатентовали несколько технологий, в частности, безглютеновый хлеб, линейку продуктов для геродиетического питания, технологию производства сосисок функционального назначения. Они готовы к внедрению в производство, — рассказывает декан биотехнологического факультета ДонГАУ Петр Скрипин.

Фото ДонГАУ

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Таганрогская правда
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