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Донские таможенники изъяли 10 тысяч пачек сигарет без маркировки

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В Ростовской области сотрудники таможни и полиции обнаружили более 10 тысяч немаркированных пачек сигарет в двух торговых точках. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Новости Ростовской области

Табачную продукцию нашли во время проверки в магазинах Сальска. Кроме сигарет таможенники обнаружили 1400 электронных систем доставки никотина и жидкостей для их использования без обязательной маркировки специальными средствами идентификации. Товаросопроводительные документы и документы по сертификации на товары у владельца магазинов отсутствовали.

«Вся незаконно реализуемая табачная продукция изъята из торгового оборота. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия с целью принятия процессуального решения», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на Дону за неисполнение решения суда по сносу ларька под суд пойдет судебный пристав.

Фото Ростовской таможни

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Таганрогская правда
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