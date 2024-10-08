На Дону за неисполнение решения суда по сносу ларька под суд пойдет судебный пристав

Сотрудник ССП подозревается в коррупционном преступлении.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника службы судебных приставов, который, по версии следствия, ежемесячно, с сентября 2019 по февраль 2020 года, брал взятки от предпринимателя «за незаконное бездействие, выражающееся в неисполнении решения Арбитражного суда Ростовской области в рамках исполнительного производства о сносе торгово-остановочного комплекса». Об этом сообщает следком по региону.

Судебного пристава, подозреваемого в коррупции, уличили в ходе оперативных мероприятий сотрудников региональных управлений ФСБ и ФССП. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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