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45-летняя женщина утонула в Таганроге на Богудонии

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Трагедия произошла 14 июля в 17.30. Женщина отдыхала на побережье Таганрогского залива, в районе Богудонии, на необорудованном для купания месте.

Новости Таганрога

О происшествии в службу спасения сообщили очевидцы.

«Отдыхающая на берегу пара распивала спиртные напитки, после чего женщина решила освежиться. Через какое-то время она пропала из вида. На берег пострадавшую  вытащили очевидцы, спасти ее не удалось», — прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, что с начала купального сезона в Ростовской области утонули 23 человека, большинство трагедий случились в необорудованных для купания местах. Всего сотрудниками ГИМС МЧС России по Ростовской области с начала летнего сезона выявлено 72 места массового несанкционированного купания.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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безопасность Богудония лето МЧС Таганрогский залив
Таганрогская правда
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