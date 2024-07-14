45-летняя женщина утонула в Таганроге на Богудонии

Трагедия произошла 14 июля в 17.30. Женщина отдыхала на побережье Таганрогского залива, в районе Богудонии, на необорудованном для купания месте.

О происшествии в службу спасения сообщили очевидцы.

«Отдыхающая на берегу пара распивала спиртные напитки, после чего женщина решила освежиться. Через какое-то время она пропала из вида. На берег пострадавшую вытащили очевидцы, спасти ее не удалось», — прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, что с начала купального сезона в Ростовской области утонули 23 человека, большинство трагедий случились в необорудованных для купания местах. Всего сотрудниками ГИМС МЧС России по Ростовской области с начала летнего сезона выявлено 72 места массового несанкционированного купания.

Фото из архива «Таганрогской правды»