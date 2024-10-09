Донские предприниматели объединятся в социальной акции #ПоддержкаСВОИМ

Акция призвана расширить число предпринимателей, предоставляющих участникам военной спецоперации и членам их семей безвозмездно или со скидками товары и услуги.

Директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Яна Куринова сообщила о старте социальной акции #ПоддержкаСВОИМ.

«Добрые дела — лучший подарок Президенту. В День рождения лидера нашей страны совместно с партийным проектом «Единой России» «Предпринимательство» запустили важную социальную акцию — #ПоддержкаСВОИМ. В рамках этой инициативы хотим объединить в единое сообщество всех донских предпринимателей, которые планируют или уже сегодня предоставляют участникам военной спецоперации и членам их семей безвозмездно или со скидками товары и услуги. Сферы самые разные — досуг, отдых, бытовое и медицинское обслуживание, общественное питание и другие направления», — рассказала Яна Куринова 7 октября на своей странице в соцсетях.

Депутат выразила уверенность, что новость о новых возможностях поддержки будет значима для всех, кто выполняет воинский долг в ходе специальной военной операции.

На интернет-ресурсе акции поддержка-своим.рф будет обновляться перечень предложений с подробным описанием и контактами. Через эту же площадку предприниматели смогут присоединиться к акции.

Региональный координатор партпроекта «Единой России» «Предпринимательство», депутат Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Халын подчеркнул, что сегодня как никогда важны сплочение и взаимная поддержка. По его убеждению, объявленная инициатива поможет объединить и расширить число предпринимателей, предоставляющих различную поддержку (в том числе в виде дополнительных скидок) участникам СВО и членам их семей.

Источник: rostov.er.ru