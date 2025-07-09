Главная » Новости Ростовской области

Донские пожарные борются с крупными ландшафтными пожарами

На чтение 1 мин Опубликовано

9 июля в Ростовской области произошло два крупных природных пожара — в поселке Красный сад Азовского района и в станице Старочеркасской Аксайского района.

Новости Ростовской области

Пожар в Азовском районе возник в 12.10. В 14.40 возгорание сухой растительности было локализовано на площади 5500 кв. метров.

«На месте ЧП работают 52 человека личного состава, 14 единиц техники. Пострадавших и угрозы жилым домам нет», — сообщает региональное МЧС.

В Старочеркасской трава загорелась в 13.10. На данный момент огонь распространился на площади 3000 кв. метров.

«Силы и средства реагируют. Информация уточняется», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, 9 июля ГУ МЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение об аномальной жаре и высокой пожароопасности.

Фото из архива ГУ МЧС России по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МЧС пожар пожароопасность природный пожар Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru