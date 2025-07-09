Донские пожарные борются с крупными ландшафтными пожарами

9 июля в Ростовской области произошло два крупных природных пожара — в поселке Красный сад Азовского района и в станице Старочеркасской Аксайского района.

Пожар в Азовском районе возник в 12.10. В 14.40 возгорание сухой растительности было локализовано на площади 5500 кв. метров.

«На месте ЧП работают 52 человека личного состава, 14 единиц техники. Пострадавших и угрозы жилым домам нет», — сообщает региональное МЧС.

В Старочеркасской трава загорелась в 13.10. На данный момент огонь распространился на площади 3000 кв. метров.

«Силы и средства реагируют. Информация уточняется», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, 9 июля ГУ МЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение об аномальной жаре и высокой пожароопасности.

Фото из архива ГУ МЧС России по РО