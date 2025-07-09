Штормовое предупреждение на 5 дней о сильной жаре объявлено в Ростовской области

Аномально высокие температуры — до +40°…42° в тени — прогнозируются в Ростовской области с 9 по 13 июля.

Ожидается, что могут произойти ЧС и происшествия, связанные с увеличением аварийности из-за повреждений асфальта и железнодорожных путей. Возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения из-за перегрева трансформаторных подстанций. Кроме того, существует вероятность техногенных пожаров из-за перегрева промышленного оборудования.

Жителей предупредили о возможном обострении сердечно-сосудистых заболеваний в эти дни и тепловых ударах.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от разведения костров на природе и быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнём. А также надевать головные уборы, избегать прямых солнечных лучей и стараться чаще находиться в тени, чтобы избежать перегрева.

«При необходимости обращайтесь по телефонам: со стационарного 01, с мобильного 101, 112», — напомнили номера экстренных служб в чрезвычайном ведомстве.

Отметим, что Росгидрометцентр из-за аномально жаркой погоды включил Ростовскую область в «оранжевую» зону опасности.

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