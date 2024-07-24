В Ростовской области транспортные полицейские и инспекторы Росбыловства задержали 48-летнего жителя Волгодонска, который занимался незаконным ловом рыбы в акватории Цимлянского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
У злоумышленника изъяли лодку с подвесным мотором, 100 метров лесковых сетей и рыбу разных пород: судак, чехонь, плотва. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.
Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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Фото УТ МВД России по СКФО
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