В Ростовской области транспортные полицейские и инспекторы Росбыловства задержали 48-летнего жителя Волгодонска, который занимался незаконным ловом рыбы в акватории Цимлянского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

У злоумышленника изъяли лодку с подвесным мотором, 100 метров лесковых сетей и рыбу разных пород: судак, чехонь, плотва. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Фото УТ МВД России по СКФО