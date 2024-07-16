Под Таганрогом задержали троих браконьеров с уловом на 2 млн рублей

Нарушителей пограничники остановили на береговой полосе Таганрогского залива в районе села Новозолотовка Неклиновского района.

Браконьеры передвигались на тракторе, с установленной на прицепе моторной лодкой.

«Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали троих граждан России за транспортировку свыше 33 000 особей рыбы без документов, подтверждающих законность их добычи», — сообщает пресс-служба ведомства.

У мужчин изъяты транспортные средства и рыба частиковых видов (судак, пиленгас, бычок) общим весом свыше 700 кг. По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам составил порядка 2 млн руб.

В отношении местных жителей возбуждены дела об административных правонарушениях. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото ПУ ФСБ России по Ростовской области