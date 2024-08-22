В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 53-летнего мужчину, который занимался незаконным ловом рыбы и раков, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Нарушителя обнаружили в акватории реки Большой Егорлык. У браконьера изъяли более 30 особей рыбы разных видов и 350 пресноводных раков. Сумма ущерба составила более 49 тысяч рублей.

«Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что браконьера с уловом раков и сомов задержали в акватории реки Маныч.

Фото УТ МВД России по СКФО