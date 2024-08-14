В Ростове сотрудники полиции изъяли у жительницы Донецкой Народной Республики боевые патроны, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Боеприпасы обнаружили во время досмотра при входе в здание Главного железнодорожного вокзала донской столицы. 26 патронов калибра 5,45×9 мм лежали в сумке у женщины. Соответствующих разрешительных документов на них у фигурантки не оказалось.

По заключению экспертов, изъятые боеприпасы признаны пригодными для производства выстрела. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

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Фото УТ МВД России по СКФО