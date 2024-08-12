В Таганроге полицейские разыскивают мужчину с ружьем

12 августа в Таганроге сотрудники полиции заняты поисками вооруженного мужчины, которого горожане заметили на улице Морозова.

В местных телеграм-каналах появилось сообщение о том, что на улице Морозова бегает неадекватный гражданин с ружьем. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Как оказалось, в отдел полиции № 3 действительно поступило сообщение о вооруженном нарушителе порядка.

«На место прибыли сотрудники полиции. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности данного гражданина», — сообщили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге местный житель украл у своей знакомой деньги и мобильный телефон.

Фото ГУ МВД РО