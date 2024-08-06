Главная » #В стране

Донские подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» побывали в Карелии

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

В турпоездку отправились 20 ветеранов СВО и их близкие, которые находятся на сопровождении ростовского филиала фонда «Защитники Отечества». Приглашение съездить на экскурсию получили самые активные подопечные, участвующие в различных мероприятиях филиала.

#В стране

В Республике Карелия они успели многое. Посетили Петрозаводск, деревянный архитектурный ансамбль на острове Кижи, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и музыкальную программу в Доме Кантеле. А также изучили «Мраморный каньон» в Горном парке Рускеала, «малую архитектурную энциклопедию» и экспозицию Поезда Деда Мороза на платформе Морозная в Сортавала. Уже в Ленинградской области туристы погрузились в «дух Средневековья», осмотрели Выборгский замок и прогулялись по парку Монрепо.

«Искренние слова благодарности ростовскому филиалу фонда «Защитники Отечества», руководителям фонда и социальным координаторам за организацию поездки. Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений! Перезагрузились от текущих дел и отдохнули от донской жары. Каждый день тура был насыщен событиями, различными активностями. Время пролетело незаметно, а вся неделя «на одном дыхании». Большое спасибо! — такими впечатлениями поделились подопечные филиала».

Всего в Карелии побывали 200 туристов-подопечных из разных регионов страны.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

герой СВО защитники Отечества Ростовская область туризм
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru