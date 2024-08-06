Донские подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» побывали в Карелии

В турпоездку отправились 20 ветеранов СВО и их близкие, которые находятся на сопровождении ростовского филиала фонда «Защитники Отечества». Приглашение съездить на экскурсию получили самые активные подопечные, участвующие в различных мероприятиях филиала.

В Республике Карелия они успели многое. Посетили Петрозаводск, деревянный архитектурный ансамбль на острове Кижи, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и музыкальную программу в Доме Кантеле. А также изучили «Мраморный каньон» в Горном парке Рускеала, «малую архитектурную энциклопедию» и экспозицию Поезда Деда Мороза на платформе Морозная в Сортавала. Уже в Ленинградской области туристы погрузились в «дух Средневековья», осмотрели Выборгский замок и прогулялись по парку Монрепо.

«Искренние слова благодарности ростовскому филиалу фонда «Защитники Отечества», руководителям фонда и социальным координаторам за организацию поездки. Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений! Перезагрузились от текущих дел и отдохнули от донской жары. Каждый день тура был насыщен событиями, различными активностями. Время пролетело незаметно, а вся неделя «на одном дыхании». Большое спасибо! — такими впечатлениями поделились подопечные филиала».

Всего в Карелии побывали 200 туристов-подопечных из разных регионов страны.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»