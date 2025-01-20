Тяжелобольных детей из Ростовской области обеспечат инновационным препаратом генной терапии

Почти 300 детей из разных уголков России, в том числе из Ростовской области, смогут пройти терапию буллезного эпидермолиза благодаря поддержке благотворительного фонда «Круг добра». Кампания организовала закупку нового дорогостоящего препарата генной терапии «Беремаген геперпавек».

Препарат помогает вырабатывать коллаген, который у пациентов с буллезным эпидермолизом либо отсутствует, либо находится в дефиците. Это значительно облегчает уход за детьми и способствует улучшению их качества жизни.

Пациентов, страдающих буллезным эпидермолизом, называют «детей бабочками», поскольку их кожа чрезвычайно чувствительна и легко повреждается. Из-за дефектов в генах, регулирующих структуру белков, на коже и слизистых пациентов образуются пузыри и эрозии.

Клинические исследования показали, что «Беремаген геперпавек» эффективно способствует заживлению ран, особенно у пациентов с тяжелыми формами буллезного эпидермолиза, а эффект от применения препарата длительный и стойкий.

Как подчеркнул председатель правления Фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко, многие из таких детей не могли получить необходимые препараты из-за высокой стоимости, и ранее они такие лекарства входили в программы государственных гарантий. Но с поддержкой фонда стало возможно закупать новые, еще не зарегистрированные в России препараты и медицинские изделия. Источник финансирования — часть налога на высокие доходы граждан, который направляется на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Фото: страница фонда «Круг добра» в соцсети