Главная » #В стране

Тяжелобольных детей из Ростовской области обеспечат инновационным препаратом генной терапии

На чтение 2 мин Просмотров 18 Опубликовано

Почти 300 детей из разных уголков России, в том числе из Ростовской области, смогут пройти терапию буллезного эпидермолиза благодаря поддержке благотворительного фонда «Круг добра». Кампания организовала закупку нового дорогостоящего препарата генной терапии «Беремаген геперпавек».

#В стране

Препарат помогает вырабатывать коллаген, который у пациентов с буллезным эпидермолизом либо отсутствует, либо находится в дефиците. Это значительно облегчает уход за детьми и способствует улучшению их качества жизни.

Пациентов, страдающих буллезным эпидермолизом, называют «детей бабочками», поскольку их кожа чрезвычайно чувствительна и легко повреждается. Из-за дефектов в генах, регулирующих структуру белков, на коже и слизистых пациентов образуются пузыри и эрозии.

Клинические исследования показали, что «Беремаген геперпавек» эффективно способствует заживлению ран, особенно у пациентов с тяжелыми формами буллезного эпидермолиза, а эффект от применения препарата длительный и стойкий.

Как подчеркнул председатель правления Фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко, многие из таких детей не могли получить необходимые препараты из-за высокой стоимости, и ранее они такие лекарства входили в программы государственных гарантий. Но с поддержкой фонда стало возможно закупать новые, еще не зарегистрированные в России препараты и медицинские изделия. Источник финансирования — часть налога на высокие доходы граждан, который направляется на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Фото: страница фонда «Круг добра» в соцсети

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дети детская медицина здоровье фонд
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru