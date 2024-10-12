Донские онкологи провели сложную операцию пациенту с тяжелой опухолью легкого

В Ростовском онкоцентре хирурги провели высокотехнологичную операцию пациенту с тяжелой формой рака легкого, сохранив жизненно важные органы.

36-летний житель Ростовской области обратился к врачу с жалобами на кровохарканье. После проведенного обследования у больного выявили сложное злокачественное новообразование лёгкого — рак поразил верхнюю долю правого легкого и распространился на нижнюю часть трахеи. За медицинской помощью пациент обратился в НМИЦ онкологии Минздрава России.

«Такие опухоли встречаются довольно редко, как и отсутствие противопоказаний к сложному хирургическому лечению, когда больному необходимо удалить объемное новообразование и выполнить реконструкцию бронхиального дерева. Большим плюсом был молодой возраст пациента и отсутствие сопутствующих заболеваний. Но главным условием для успешного выполнения такого вмешательства является оснащение клиники, высокая квалификация хирургов и анестезиологов», — отметил генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, академик РАН Олег Кит.

Специалисты онкоцентра уже выполняли подобные операции, но с удалением легкого. В случае с 36-летним мужчиной было принято решение провести хирургическое вмешательство, сохранив орган.

«Операционной бригаде предстояло удалить верхнюю часть правого легкого, нижнюю часть трахеи и часть левого главного бронха, а после полностью восстановить бронхиальное дерево. Чтобы максимально снизить риски осложнения при вмешательстве, мы использовали микрохирургические технологии», — говорит заведующий отделением торакальной онкологии, к.м.н. Дмитрий Харгезов.

Во время операций на лёгком анестезиологи «отключают» орган и переносят функцию дыхания на противоположное лёгкое. Но поскольку при выполнении этого вмешательства пациенту пересекали трахею и бронхи, анестезиологам приходилось обеспечивать дыхание в крайне сложных условиях и использовать специальное анестезиологическое пособие.

Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. Пациент восстановился и выписан домой. Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и находится под амбулаторным наблюдением онкологов. Чтобы закрепить результат, следующим этапом будет проведена противоопухолевая химиотерапия.

Фото ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России