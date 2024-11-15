Донские медики спасли 140-килограммового пациента с «букетом» заболеваний

В стационар больницы № 6 Ростова-на-Дону 61-летний мужчина поступил с трещиной прямой кишки, а до этого перенес три инфаркта и остановку сердца.

О нестандартном клиническом случае рассказал донской Минздрав.

«Пациент, 61 год, поступил в хирургическое отделение с диагнозом «трещина прямой кишки, транссфинктерный свищ прямой кишки». Людей с подобными заболеваниями в стационаре 6-й больницы Ростова-на-Дону много, но данный случай не был стандартным», — говорится в сообщении.

Ранее мужчина перенес три острых инфаркта миокарда, во время одного из них была остановка сердца. Пациенту дважды стентировали коронарные артерии. Ростовчанин страдает гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, атеросклерозом артерий, варикозом и лимфостазом нижних конечностей. Осложняет лечение и ожирение — мужчина весит 140 кг.

«Лечение терапевтической и острой хирургической патологии в данном случае во многом противоречили друг другу», — уточнили в Минздраве РО.

Однако благодаря слаженной работе хирургической и анестезиологической служб, пациент был в кратчайшие сроки подготовлен к операции. Медики выбрали спинальную (эпидуральную) методику анестезии.

Операция длилась несколько часов, прошла успешно, пациент уже идет на поправку.

Ранее мы рассказывали, что в ростовском онкоцентре пациенту с раком кожи провели сложную операцию на спине.

Изображение от peoplecreations на Freepik