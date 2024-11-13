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В ростовском онкоцентре пациенту с раком кожи провели сложную операцию на спине

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Хирурги ростовского онкоцентра выполнили сложную реконструктивно-пластическую операцию пенсионеру из Ростовской области.

#Здоровье

Несколько лет назад мужчина упал и травмировал кожу на спине. На месте ушиба появились ранки, которые постепенно увеличивались и стали его беспокоить. Обработка антисептиками не давала результата — язва увеличивалась в размере, кровоточила, вызывала боль. С крупной опухолью на спине пенсионер обратился в региональное медучреждение, откуда был направлен в НМИЦ онкологии Минздрава России.

«Когда пациент поступил к нам, размер опухоли превышал 30 см в диаметре. Гистология подтвердила рак кожи с распространением на мягкие ткани. Мужчине было показано хирургическое вмешательство с реконструкцией обширного дефекта», — рассказал генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН Олег Кит.

Операцию проводила группа опытных хирургов отделения опухолей костей, кожи, мягких тканей и молочной железы онкоцентра. Это не первый случай лечения запущенного рака кожи с распространением на мягкие ткани, однако размеры пораженного дефекта оказались самыми объемными.

Современное оборудование и микрохирургические технологии, которыми располагает медучреждение, позволяют эффективно удалять обширные опухоли кожи и мягких тканей с одномоментным восстановлением. Перед хирургами стояла задача максимально возместить удаленные участки, пораженные опухолью, собственными тканями пациента.

«Сначала мы удалили участок кожи и мягких тканей, пораженных злокачественным новообразованием. Потом приступили к реконструкции обширного дефекта. Прежде всего, использовали кожу, ткани и сосуды пациента. Для оставшихся участков применялись биоимпланты, необходимые для восстановления собственных тканей», — объяснила врач-онколог отделения, к.м.н. Татьяна Аушева.

Операция длилась более пяти часов и прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо и выписан домой.

За последние месяцы в ростовском онкоцентре это уже третий подобный случай. Онкологи настоятельно рекомендуют: при наличии длительно не заживающих очагов воспаления не затягивать с визитом к врачу. При своевременном обращении для лечения опухолей кожи используются более щадящие методики.

Фото предоставлено пресс-службой ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России

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Таганрогская правда
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