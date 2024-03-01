В Ростовской области девушка-фельдшер спасла пациента с клинической смертью

Фельдшер ГБСМП Ростова-на-Дону Дарья Сковпень в течение 5 минут проводила реанимационные мероприятия 62-летнему мужчине, у которого остановилось сердце. Историей с хорошим концом поделилось медучреждение на своей странице в соцсети.

На подстанцию скорой помощи № 3 ГБСМП Ростова-на-Дону поздно вечером поступил вызов к 62-летнему ростовчанину. Родные сообщали, что мужчине внезапно стало плохо, он начал задыхаться. На вызов выехала бригада скорой помощи № 309.

Фельдшер Дарья Сковпень немедленно начала оказывать помощь пациенту. Жена ростовчанина сообщила, что еще днем ничего не предвещало беды. Но внезапно мужу стало плохо, он начал хрипеть, терять сознание. Мужчину уложили на кровать, но никак не могли померить давление. Решили в такой ситуации вызвать скорую.

Давление у пациента и, правда, было очень низким, начались судороги. Фельдшеру удалось моментально их купировать, введя необходимые в таких случаях препараты. Дарья также успела снять кардиограмму и передать ее данные на подстанцию. Все указывало на то, что у ростовчанина вероятнее всего случился инсульт. Фельдшер вызвала реанимационную бригаду. Однако в следующую секунду у мужчины произошла остановка сердца и дыхания – наступила клиническая смерть, — рассказали в ГБСМП Ростова-на-Дону.

Дарья действовала молниеносно: немедленно поставила мужчине ларингиальную маску (аналог интубационной трубки, устанавливается для обеспечения проходимости дыхательных путей), через которую поступал кислород. И начала делать непрямой массаж сердца. Боролась за своего пациента в течение пяти минут, которые показались вечностью. И отвоевала у смерти! Мужчина задышал. Фельдшер передала его коллегам из реанимационной бригады. И те доставили ростовчанина в больницу.

На следующий день я поинтересовалась у коллег, как там мой пациент? Узнала, что он жив, в реанимации. Врачи продолжают борьбу за него. У нас не было в семье медиков. Но однажды, еще в детстве я увидела работу врачей скорой помощи. И с тех пор загорелась мечтой – работать именно на скорой. Тружусь здесь уже более четырех лет. И очень люблю свою профессию и наш коллектив. Конечно, никогда нельзя предугадать заранее, что ждет тебя на очередной смене, очередном вызове. Но всегда, каждую минуту нужно быть готовой к любому развитию событий. Действовать быстро и четко, — отметила Дарья.

Фото: страница Вконтакте ГБСМП Ростова-на-Дону