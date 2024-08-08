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На Дону врачи спасли подростка с сильнейшими ожогами тела

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Врачи детского ожогового отделения ростовской городской клинической больницы № 20 спасли 14-летнего подростка, который получил сильнейший электротермический ожог из-за воздействия «вольтовой дуги», сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Новости Ростовской области

Ребенка с критическим поражением кожи – 70 % поверхности тела, доставили в больницу из Новошахтинска.

«Для восстановления утраченного кожного покрова детские комбустиологи применили самые современные методы, в том числе пребывание на флюидизирующей кровати «Редактрон», что позволило облегчить страдания пациента и создать оптимальные условия для проведения операций по пересадке кожи, — сообщили в Минздраве.

Кожный покров удалось полностью восстановить, и после 35 дней стационарного лечения ребенок был выписан. Теперь ему предстоит длительное восстановительное лечение, которое займет от полутора до двух лет.

Ранее мы рассказали, что ростовские врачи выходили новорожденную девочку весом 650 граммов.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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