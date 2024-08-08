Врачи детского ожогового отделения ростовской городской клинической больницы № 20 спасли 14-летнего подростка, который получил сильнейший электротермический ожог из-за воздействия «вольтовой дуги», сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Ребенка с критическим поражением кожи – 70 % поверхности тела, доставили в больницу из Новошахтинска.

«Для восстановления утраченного кожного покрова детские комбустиологи применили самые современные методы, в том числе пребывание на флюидизирующей кровати «Редактрон», что позволило облегчить страдания пациента и создать оптимальные условия для проведения операций по пересадке кожи, — сообщили в Минздраве.

Кожный покров удалось полностью восстановить, и после 35 дней стационарного лечения ребенок был выписан. Теперь ему предстоит длительное восстановительное лечение, которое займет от полутора до двух лет.

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Фото Анатолия Ивашова