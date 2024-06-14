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Донские хирурги спасли двухлетнюю девочку после нападения собаки

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На Дону хирурги областной детской клинической больницы спасли двухлетнюю девочку, которую сильно покусала домашняя собака.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба больницы, ребенка доставили в приемное отделение со скальпированной раной головы: отсутствовала половина кожи волосистой части, были оголены кости черепа. В этой ситуации действовать нужно было незамедлительно, чтобы избежать осложнений.

Первая операция была, если можно так сказать, подготовительная – перед пересадкой кожи. Было выполнено удаление кортикального слоя костей черепа в области дефекта. Это нужно было для подготовки перед пересадкой кожи, чтобы кожа лучше прижилась, — рассказал лечащий врач девочки хирург Илимдар Биналиев.

Хирурги провели две операции. Ребенку сделали пересадку кожи с бедра. Трансплантант прижился на 100% и сейчас малышку выписали домой. В будущем ей предстоит пережить еще одну операцию для восстановления роста волос на голове.

Ранее мы рассказали, что в Ростове хирурги провели уникальную операцию месячному младенцу.

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Таганрогская правда
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