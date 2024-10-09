Донская сельхозфирма обработала поля с самолета запрещенными пестицидами

В Ростовской области сельхозпроизводителя привлекли к административной ответственности за обработку поля пестицидами авиационным способом, сообщает региональный Россельхознадзор.

Нарушения во время внеплановой выездной проверки были обнаружены на территории Орловского района. Сельхозфирма применила пестициды (Ци-альфа) при обработке посевов озимой пшеницы авиационным способом.

«Однако, согласно Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, данный препарат разрешен к применению только наземным способом», — пояснили в ведомстве.

Сейчас юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов.

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