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Донская сельхозфирма обработала поля с самолета запрещенными пестицидами

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В Ростовской области сельхозпроизводителя привлекли к административной ответственности за обработку поля пестицидами авиационным способом, сообщает региональный Россельхознадзор.

Новости Ростовской области

Нарушения во время внеплановой выездной проверки были обнаружены на территории Орловского района. Сельхозфирма применила пестициды (Ци-альфа) при обработке посевов озимой пшеницы авиационным способом.

«Однако, согласно Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, данный препарат разрешен к применению только наземным способом», — пояснили в ведомстве.

Сейчас юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов.

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Изображение от wirestock на Freepik

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новости пестициды Ростовская область сельское хозяйство
Таганрогская правда
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