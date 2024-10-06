Главная » Новости Ростовской области

Жителям Дона рассказали, как правильно сажать лук и чеснок в октябре

На чтение 3 мин Просмотров 48 Опубликовано

Октябрь — время, когда огородники начинают готовиться к зиме и сажают лук и чеснок. Здесь важно учитывать несколько моментов, чтобы обеспечить успешное прорастание и развитие этих культур.

Новости Ростовской области

Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, как это сделать правильно, чтобы получить хороший урожай следующей весной.

Содержание
  1. Время для посадки
  2. Подготовка почвы
  3. Подготовка семян
  4. Правильная посадка
  5. Уход за посевами

Время для посадки

Лук лучше сажать в начале октября. Это помогает ему укорениться до заморозков и подготовиться к зимовке. Лучше всего выбрать осенние дни, когда температура воздуха стабильна, и земля еще не замерзла. А чеснок следует сажать с середины октября до начала ноября, в зависимости от климатических условий. От посадки озимого чеснока до наступления постоянных морозов должно пройти не менее трех недель.

Подготовка почвы

Лучше всего высаживать лук и чеснок на хорошо освещенных участках с рыхлой, плодородной почвой. Следует избегать низин, где скапливается вода, так как это может привести к гниению. Перед посадкой рекомендуется обработать почву, внести компост или перегной, а также минеральные удобрения. Это обеспечит растения необходимыми питательными веществами.

Подготовка семян

Для посадки выбирайте луковицы диаметром около 2-3 см. Перед посадкой их надо замочить в слегка розовом растворе марганцовки на 30 минут — это поможет уничтожить возможные болезни. Для посадки чеснока лучше выбирать зубчики среднего размера, наиболее крепкие и здоровые. Перед посадкой желательно также обработать зубчики в растворе марганцовки или чесночном отваре для дезинфекции.

Правильная посадка

Лук рекомендуется сажать на глубину 4-5 см, строго соблюдая расстояние между луковицами 10-15 см. Для чеснока глубина посадки должна составлять 6-8 см, а расстояние между зубчиками — 10-15 см.  После посадки необходимо хорошо полить грядки, чтобы обеспечить контакт семени с почвой. Если ожидаются заморозки, рекомендуется мульчирование посадок соломой или листьями, чтобы защитить растения.

Уход за посевами

В конце октября и начале ноября, если погода будет сухой, необходимо поливать посевы легкими поливами, чтобы поддерживать влажность почвы. Надо избегать переувлажнения, чтобы не вызвать гниение. В холодные дни понемногу следует укрывать грядки, чтобы предотвратить замерзание почвы. Использование агроволокна поможет защитить новые посадки от неблагоприятных погодных условий.

Осень — это отличное время для посадки лука и чеснока, которые могут принести ранний урожай в следующем году.

Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области напоминают, что чеснок является отличным средством для борьбы с вредителями и заболеваниями растений. Он эффективно отпугивает таких насекомых, как морковная муха, медведка, проволочник, колорадский жук, а также тлю, паутинного клеща и белокрылку. Кроме того, чеснок уничтожает патогенные грибы, вызывающие болезни, такие как фитофтороз, антракноз, ржавчина и различные виды гнили. По этой причине рекомендуется высаживать чеснок рядом с будущими овощными грядками и цветочными клумбами.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru