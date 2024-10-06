Жителям Дона рассказали, как правильно сажать лук и чеснок в октябре

Октябрь — время, когда огородники начинают готовиться к зиме и сажают лук и чеснок. Здесь важно учитывать несколько моментов, чтобы обеспечить успешное прорастание и развитие этих культур.

Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, как это сделать правильно, чтобы получить хороший урожай следующей весной.

Время для посадки

Лук лучше сажать в начале октября. Это помогает ему укорениться до заморозков и подготовиться к зимовке. Лучше всего выбрать осенние дни, когда температура воздуха стабильна, и земля еще не замерзла. А чеснок следует сажать с середины октября до начала ноября, в зависимости от климатических условий. От посадки озимого чеснока до наступления постоянных морозов должно пройти не менее трех недель.

Подготовка почвы

Лучше всего высаживать лук и чеснок на хорошо освещенных участках с рыхлой, плодородной почвой. Следует избегать низин, где скапливается вода, так как это может привести к гниению. Перед посадкой рекомендуется обработать почву, внести компост или перегной, а также минеральные удобрения. Это обеспечит растения необходимыми питательными веществами.

Подготовка семян

Для посадки выбирайте луковицы диаметром около 2-3 см. Перед посадкой их надо замочить в слегка розовом растворе марганцовки на 30 минут — это поможет уничтожить возможные болезни. Для посадки чеснока лучше выбирать зубчики среднего размера, наиболее крепкие и здоровые. Перед посадкой желательно также обработать зубчики в растворе марганцовки или чесночном отваре для дезинфекции.

Правильная посадка

Лук рекомендуется сажать на глубину 4-5 см, строго соблюдая расстояние между луковицами 10-15 см. Для чеснока глубина посадки должна составлять 6-8 см, а расстояние между зубчиками — 10-15 см. После посадки необходимо хорошо полить грядки, чтобы обеспечить контакт семени с почвой. Если ожидаются заморозки, рекомендуется мульчирование посадок соломой или листьями, чтобы защитить растения.

Уход за посевами

В конце октября и начале ноября, если погода будет сухой, необходимо поливать посевы легкими поливами, чтобы поддерживать влажность почвы. Надо избегать переувлажнения, чтобы не вызвать гниение. В холодные дни понемногу следует укрывать грядки, чтобы предотвратить замерзание почвы. Использование агроволокна поможет защитить новые посадки от неблагоприятных погодных условий.

Осень — это отличное время для посадки лука и чеснока, которые могут принести ранний урожай в следующем году.

Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области напоминают, что чеснок является отличным средством для борьбы с вредителями и заболеваниями растений. Он эффективно отпугивает таких насекомых, как морковная муха, медведка, проволочник, колорадский жук, а также тлю, паутинного клеща и белокрылку. Кроме того, чеснок уничтожает патогенные грибы, вызывающие болезни, такие как фитофтороз, антракноз, ржавчина и различные виды гнили. По этой причине рекомендуется высаживать чеснок рядом с будущими овощными грядками и цветочными клумбами.

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